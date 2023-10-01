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Почеттино о ротации вратарей в «Арсенале»: «Опасно, в «ПСЖ» Доннарумма и Навас играли по 2 матча. Любому клубу важно выбрать 1-го номера»

Почеттино о ротации вратарей в «Арсенале»: «Опасно, в «ПСЖ» Доннарумма и Навас играли по 2 матча. Любому клубу важно выбрать 1-го номера»

В последних матчах АПЛ и Лиги чемпионов ворота «Арсенала» защищал Давид Райя. Аарон Рэмсдейл, который до прихода испанца был основным, сыграл против «Бренфорда» (1:0) в Кубке лиги.

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