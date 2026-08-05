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Аргументы и Факты

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Младшая дочь принца Эндрю в третий раз стала матерью

Младшая дочь принца Эндрю в третий раз стала матерью

Племянница британского короля Карла III, принцесса Йоркская Евгения, отцом которой является скандально известный Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, 3 августа стала матерью, сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

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