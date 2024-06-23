Украина нанесла ракетный удар по Севастополю, есть погибшие и раненые

23 июня 2024 года приблизительно в 12:15 по мск киевским режимом была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополь переданными США твердотопливными тактическими баллистическими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боевыми частями.
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