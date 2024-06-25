Цели и сроки названы: «Будут новые башни-близнецы»

Несистемная пресса США бьёт тревогу, предупреждая, что американское «глубинное государство» готовит на территории Соединённых Штатов некую масштабную «акцию под чужим флагом», с тем чтобы сорвать президентские выборы в ноябре этого года и сохранить власть в руках действующего президента Байдена.