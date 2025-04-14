Подготовка к экспедиции ветеранов СВО на Эльбрус стартовала в Петербурге

Пресс-служба ГК «ММЦ» В Клинике высоких технологий "Белоостров" в Санкт-Петербурге стартовала подготовка к отбору ветеранов специальной военной операции (СВО), которым предстоит совершить первое в мире групповое восхождение на Эльбрус на протезах ног.