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Подготовка к экспедиции ветеранов СВО на Эльбрус стартовала в Петербурге

Подготовка к экспедиции ветеранов СВО на Эльбрус стартовала в Петербурге

Пресс-служба ГК «ММЦ» В Клинике высоких технологий "Белоостров" в Санкт-Петербурге стартовала подготовка к отбору ветеранов специальной военной операции (СВО), которым предстоит совершить первое в мире групповое восхождение на Эльбрус на протезах ног.

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