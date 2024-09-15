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Заварзин назвал отказ Алаудинова помогать пленным бойцам «Ахмата» эмоциональным

Заварзин назвал отказ Алаудинова помогать пленным бойцам «Ахмата» эмоциональным

Член комитета по обороне Госдумы Виктор Заварзин в беседе с изданием «Лента.ру» назвал отказ командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова помогать добровольно сдавшимся в плен чеченским бойцам эмоциональным.

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