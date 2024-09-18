«Пейджерная атака» сионистов: тысячи пострадавших

ЕА Евгений Алексеенко Это хитрый и подлый народ,а у нас их много во власти,погубят страну!

лл лина любимцева Сионисты жестокие и безжалостные твари. Такими они были, есть, и будут всегда!! Соответственно и к ним нужно так же относиться.