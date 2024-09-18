Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Пейджерная атака» сионистов: тысячи пострадавших

«Пейджерная атака» сионистов: тысячи пострадавших

На территории Ливана массово сдетонировали пейджеры.Первые взрывы произошли в Бейруте 17 сентября в 15:45 и продолжались в течение часа в разных регионах Ливана, в том числе на юге страны и в столице - Бейруте.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Это хитрый и подлый народ,а у нас их много во власти,погубят страну!
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12 час.
лл
лина любимцева
Сионисты жестокие и безжалостные твари. Такими они были, есть, и будут всегда!! Соответственно и к ним нужно так же относиться.
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7 час.
ВТ
Врам Тавризов
Людоеды без тормозов А их армия сплошные телки в амуниции - могут убивать детей и мирных И кишка тонка с палестинцами, у которых может только автомат и есть, один на один
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4 час.

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