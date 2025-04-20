Салли Хокинс устраивает чудо воскрешения в новом тизере “Верни её из мертвы...

Салли Хокинс устраивает чудо воскрешения в новом тизере “Верни её из мертвых”Студия A24 представила новый тизер хоррора “Верни её из мертвых” (Bring Her Back) – второй полнометражной работы братьев Дэнни и Майкла Филиппу (“Два, три, демон, приди!”).