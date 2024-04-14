Итоги UFC 300: Перейра нокаутировал Хилла, Царукян победил Оливейру

В Лас-Вегасе в ночь на 14 апреля прошел турнир UFC 300. Бразилец Алекс Перейра нокаутировал американца Джамаала Хилла в бою за титул чемпиона полутяжелого веса, российский боец армянского происхождения Арман Царукян победил бразильца Чарльза Оливейру.
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