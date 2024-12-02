ВСУ готовят мощное наступление перед заходом войск НАТО, эшелоны уже пошли из Румынии Юлия СоколоваВСУ готовят наступление перед заходом войск НАТО, Киев стягивает резервы, несмотря на провалы на Донецком направлении, и планирует использовать американские ракеты ATACMS, чтобы повысить ставки в противостоянии.
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