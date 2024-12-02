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ВСУ готовят мощное наступление перед заходом войск НАТО, эшелоны уже пошли из Румынии

ВСУ готовят мощное наступление перед заходом войск НАТО, эшелоны уже пошли из Румынии

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