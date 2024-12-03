Атака беспилотника оставила часть Тернополя без электричества

По данным агентства Reuters, в результате ночного удара беспилотника город Тернополь на западе Украины остался без электричества, сообщил во вторник региональный военный чиновник, через неделю после того, как из-за атак отключилось электричество в большей части города и прилегающей области.
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