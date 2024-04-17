Стоцкая показала своих повзрослевших детей, что вызвало жаркие споры

Анастасия Стоцкая с детьми. Фото ИнстаграмПопулярная певица Анастасия Стоцкая решила порадовать своих поклонников и опубликовала в своем личном блоге эксклюзивное фото, на котором запечатлены ее милые дети – 12-летний Александр и 6-летняя Вера.