«Сыграл неудачно». Шалимов — о дебюте Захаряна в Лиге чемпионов

Игорь Шалимов прокомментировал дебют Арсена Захаряна в Лиге чемпионов. Бывший полузащитник сборной России и экс-тренер ряда клубов РПЛ Игорь Шалимов поделился мыслями о первом появлении полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в матче Лиги чемпионов.
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