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В двух стоматологических клиниках Москвы сделали некачественные операции и попали на крючок СК

В двух стоматологических клиниках Москвы сделали некачественные операции и попали на крючок СК

Расследование на контроле председателя Следственного комитета России Бастрыкина.В двух стоматологических клиниках Москвы сделали некачественные операции и попали на крючок Следственного комитета России, расследование контролирует председатель ведомства Бастрыкин, сообщается на официальном сайте СК России.

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