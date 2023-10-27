В Пекине зафиксирован самый теплый конец октября за всю историю метеорологических измерений

В столице Китая зафиксирована самая высокая температура для конца октября за всю историю метеорологических измерений, сообщила в четверг мэрия Пекина после того, как этим летом было побито несколько рекордов жары, передает AFP.
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