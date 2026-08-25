«Мы переписали приложение для миллионов — и никто не заметил»: почему лучшие IT-проекты проходят так тихо, что о них никто не узнает

В мире технологий царит миф о «ночных работах». Мы привыкли думать, что масштабные обновления приложений происходят в тишине, пока город спит: серверы отключаются, данные переносятся, а утром пользователи видят новую версию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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