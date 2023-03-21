Американский аналитик назвал главный фактор успешного использования бомбардировщика B-21 Raider

Американский самолет-бомбардировщик В-21 Raider может ждать большое будущее, но многое будет зависеть не столько от технических особенностей самолета, сколько от летчиков, вне зависимости от того, будут ли они пилотировать самолет лично или дистанционно.
Популярные статьи
- Маневр ЧВК «Вагнер» при дальнейшем развитии успеха позволяет разрезать группировку противника в Артёмовске и блокировать гарнизон ВСУ в центре города
- Саудовская Аравия значительно сократила вложения в госдолг США и решила развивать собственную военную промышленность
- На Украине погиб еще один новозеландский наемник
Свежие комментарии