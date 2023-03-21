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Американский аналитик назвал главный фактор успешного использования бомбардировщика B-21 Raider

Американский аналитик назвал главный фактор успешного использования бомбардировщика B-21 Raider

Американский самолет-бомбардировщик В-21 Raider может ждать большое будущее, но многое будет зависеть не столько от технических особенностей самолета, сколько от летчиков, вне зависимости от того, будут ли они пилотировать самолет лично или дистанционно.

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