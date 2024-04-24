Цель — средства: как решать проблемы с нехваткой медработников

Из доклада Минздрава, подготовленного к итоговому заседанию коллегии министерства, следует, что в 2023 году ведомство не достигло цели по трем показателям федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».
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