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ИА Регнум

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В Якутии медведь разгромил грузовик и справил нужду в кабине

В Якутии медведь разгромил грузовик и справил нужду в кабине

В Якутии медвежонок «взломал» припаркованный грузовик и устроил в кабине погром. Косолапый оторвал руль, разбил стекла, разорвал обшивку и оставленные в машине вещи.

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