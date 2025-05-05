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Депутат Рады: Обидно, «ось зла» помогает друг другу, а «демократический мир» – только за денежки

Депутат Рады: Обидно, «ось зла» помогает друг другу, а «демократический мир» – только за денежки

Нельзя исключать, что северокорейские войска появятся на любом другом направлении фронтов российско-украинского конфликта.

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Комментарии
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Дмитрий
&quot;и что страны тоталитарных режимов получают этот опыт &quot; Сказал надсмотрщик из концлагеря укр@ина.
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6 час.
y
yumashev
Пока не будет дано политических указаний российской философской мысли бороться с принципами, лежащими в основании западной и уже российской философии, такими как: &quot;бизнес - ничего личного&quot;, &quot;деньги не пахнут&quot;, &quot;кто платит, тот заказывает музыку&quot; и т.п., в мире будут продолжаться войны, грабёж, воровство, коррупция, взяточничество. Разруха в головах.
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6 час.
Сергей Киселев
Верно!
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5 час.
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