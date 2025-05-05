Депутат Рады: Обидно, «ось зла» помогает друг другу, а «демократический мир» – только за денежки

y

yumashev

Пока не будет дано политических указаний российской философской мысли бороться с принципами, лежащими в основании западной и уже российской философии, такими как: "бизнес - ничего личного", "деньги не пахнут", "кто платит, тот заказывает музыку" и т.п., в мире будут продолжаться войны, грабёж, воровство, коррупция, взяточничество. Разруха в головах.