Нельзя исключать, что северокорейские войска появятся на любом другом направлении фронтов российско-украинского конфликта.
Депутат Рады: Обидно, «ось зла» помогает друг другу, а «демократический мир» – только за денежки
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий
"и что страны тоталитарных режимов получают этот опыт " Сказал надсмотрщик из концлагеря укр@ина.
Ответить
6 час.
y
yumashev
Пока не будет дано политических указаний российской философской мысли бороться с принципами, лежащими в основании западной и уже российской философии, такими как: "бизнес - ничего личного", "деньги не пахнут", "кто платит, тот заказывает музыку" и т.п., в мире будут продолжаться войны, грабёж, воровство, коррупция, взяточничество. Разруха в головах.
Ответить
6 час.
Сергей Киселев
Верно!
Ответить
5 час.
Свежие комментарии