Ключевой для импортеров банк КНР Chouzhou остановил расчеты с РФ

Китайский банк Chouzhou Commercial, который являлся ключевым расчетным центром для импортеров из России, остановил все операции с РФ, пишут «Ведомости» со ссылкой на финансовых экспертов и предпринимателей.
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