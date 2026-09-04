Аксаков: для серьезного роста российского фондового рынка нужны новые качественные размещения отечественных компаний

Для значительного развития российского фондового рынка необходимо появление новых качественных эмиссий отечественных компаний и повышение доверия со стороны инвесторов, заявил глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).
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