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Аксаков: для серьезного роста российского фондового рынка нужны новые качественные размещения отечественных компаний

Аксаков: для серьезного роста российского фондового рынка нужны новые качественные размещения отечественных компаний

Для значительного развития российского фондового рынка необходимо появление новых качественных эмиссий отечественных компаний и повышение доверия со стороны инвесторов, заявил глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

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