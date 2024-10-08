41-летняя Бородина снялась в платье с глубоким декольте

Будь в курсе✴

Российская телеведущая Ксения Бородина снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).