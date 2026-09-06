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Боевой беркут напал на мужчину во время Всемирных игр кочевников в Киргизии

Боевой беркут напал на мужчину во время Всемирных игр кочевников в Киргизии

Во время соревнований по охоте с ловчими птицами беркут неожиданно атаковал сотрудника полиции, который обеспечивал охрану общественного порядка.

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