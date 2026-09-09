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Пункт-А

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Провальный урожай обернулся судебными исками для астраханских аграриев

Провальный урожай обернулся судебными исками для астраханских аграриев

Экспортные амбиции переработчика овощей ООО «Билд» столкнулись с суровой местной агрономией. Компания, активно осваивающая рынки СНГ, взыскала через суд более 20 миллионов рублей с местных фермеров.

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