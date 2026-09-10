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"Готическая принцесса". Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе снялась для обложки журнала "Москвичка"

"Готическая принцесса". Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе снялась для обложки журнала "Москвичка"

26-летняя падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе стала героиней нового номера журнала "Москвичка". Модель, которая недавно обвинила рэпера 9mice в абьюзе, снялась для двух обложек издания.

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