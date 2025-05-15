Артистке пришло сообщение от неизвестного, который представился ее экс-руководителем. Ему удалось убедить Васильеву в том, что на прошлом месте ее работы проходит проверка, […] The post Народную артистку России Веру Васильеву обокрали на 215 млн руб.
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