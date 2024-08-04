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Длительные последствия COVID-19: депрессия, тревога и когнитивные нарушения

Длительные последствия COVID-19: депрессия, тревога и когнитивные нарушения

Четверть опрошенных были вынуждены сменить работу из-за ухудшения когнитивных способностей.Новое исследование британских ученых подтвердило, что многие люди, переболевшие COVID-19, продолжают испытывать негативные последствия болезни даже спустя 2-3 года после заражения.

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