Дмитриев обратил внимание на топор над головами Стубба и Мерца

Спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обратил внимание на фото с топором, «висящим» над президентом Финляндии Александром Стуббом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
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