Трамп назвал одну из главных причин кризиса вокруг Украины

Экс-президент США Дональд Трамп в ходе выступления на митинге перед своимим сторонниками в Техасе заявил, что одной из главных причин сегодняшней ситуации вокруг Украины стала надежда Киева на поддержку нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.