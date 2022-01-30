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Трамп назвал одну из главных причин кризиса вокруг Украины

Трамп назвал одну из главных причин кризиса вокруг Украины

Экс-президент США Дональд Трамп в ходе выступления на митинге перед своимим сторонниками в Техасе заявил, что одной из главных причин сегодняшней ситуации вокруг Украины стала надежда Киева на поддержку нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.

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