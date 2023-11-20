Украина заявила о решительном стремлении стать страной-членом НАТО

Киев обозначил «натофикацию» в качестве основного внешнеполитического ориентира. Об этом в понедельник, 20 ноября, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в социальной сети X (бывш.
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