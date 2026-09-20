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ВК Пресс

540 подписчиков

На Кубани проголосовали уже больше 60 процентов избирателей

На Кубани проголосовали уже больше 60 процентов избирателей

Промежуточные результаты активности избирателей отображаются на сайте ЦИК России. Судя по экрану с результатами голосования по данным на 13.

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