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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илия Топурия: «На горизонте еще один пояс в новом дивизионе»

«На горизонте еще один пояс в новом дивизионе. У нас есть цель», – заявил экс-чемпион UFC Илия Топурия в Вальядолиде во время проведения гала-концерта, посвященного вручению национальных премий Испании лучшим спортсменам 2024 года.

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