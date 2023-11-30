«Дядь Леш, Смольянинов* наговорил такого, на него сейчас ведется охота», – актер Огурцов передал слова Мельниковой

Смольянинов ни слова ни высказался про спецоперацию!!!! Навесили уже клеймо предателя родины!!!!!! Правильно всё сказал!!!!! Таких не нужно винить!!! Это истинные патриоты своей родины!!!!!!!

ТН

Татьяна Новикова

Осуждают только тех, кто уехал. Но они хотябы честно заявили о своих взглядах. А сколько их осталось и сидят тихо. Олеся Железняк потеряла роль из-за поддержки СВО, от Егора Бероева какие-то людишки отвернулись. Жаль, что они не называют имëн. Страна должна знать, кто держит камень за пазухой.