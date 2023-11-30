«Дядь Леш, Смольянинов* наговорил такого, на него сейчас ведется охота», – актер Огурцов передал слова Мельниковой

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Комментарии
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Д
Денис
Смольянинов ни слова ни высказался про спецоперацию!!!! Навесили уже клеймо предателя родины!!!!!! Правильно всё сказал!!!!! Таких не нужно винить!!! Это истинные патриоты своей родины!!!!!!!
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15 час.
FAKE Латыш
Почитай латвийский delfi, как он хотел Россию в труху, ядерную бомбу... А потом говори
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15 час.
ТН
Татьяна Новикова
Осуждают только тех, кто уехал. Но они хотябы честно заявили о своих взглядах. А сколько их осталось и сидят тихо. Олеся Железняк потеряла роль из-за поддержки СВО, от Егора Бероева какие-то людишки отвернулись. Жаль, что они не называют имëн. Страна должна знать, кто держит камень за пазухой.
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1 час.

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