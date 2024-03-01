От байонета до одачи — «Ниндзи» показали оружие из Rise of the Ronin в деле На японск...

От байонета до одачи — «Ниндзи» показали оружие из Rise of the Ronin в делеНа японском YouTube-канале PlayStation авторы экшен-RPG Rise of the Ronin из Team Ninja и SIE выложили пачку коротких роликов с игровым процессом, продемонстрировав игровой арсенал.
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