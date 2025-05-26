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Царьград

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Пленный боец ВСУ отказался от обмена и попросил оставить его в России

Пленный боец ВСУ отказался от обмена и попросил оставить его в России

Военный хочет получить гражданство.Украинский военный, 46-летний Георгий Каракулин, часто приезжал в Россию с 2014 года.

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