CMAJ: ожирение является фактором риска мертворождения

Согласно большому исследованию, опубликованному в научном журнале CMAJ (Canadian Medical Association Journal), ожирение является фактором риска мертворождения, и риск увеличивается по мере приближения беременности к сроку.
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