Никакой деприватизации в России не будет. Об этом 12 сентября заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Путин: никакой деприватизации в России не будет
Комментарии
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GK
Galina Kostryukova
Невежественный бред!
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20 час.
АЛ
Александр Лагуткин
Слушай, опять санитары у тебя палату забыли закрыть? Оставь свой собачий лай при себе. Я сравниваю то, чего достиг Китай и то, на каком уровне сейчас технологии в России. Плакать хочется. Может ты трешься у кормушки? Тогда засунь свой поганый язык себе в задницу и молчи. Из России за последние десять лет вывели больше триллиона зеленых, вместо того, чтобы покупать технологии и развивать свои. Китайцы свои деньги инвестируют туда, где они приносят прибыль. А наши просто гонят за бугор, не давая экономике развиваться. Поэтому разница технологий в Китае и нашей - огромна. И причем тут комуняки, уёбок.!? Иди обратно в палату. Там тебе укол сделают. Может полегчает. Вам дебилам не понять. Вы всё с ветряными мельницами воюете
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19 час.
Астон Мартин
как то один из американских сенаторов сказал - вы разберитесь , ваши ли олигархи если они у нас на западе деньги хранят , вот и вспомнить надо про тех кто про финансовую подушку все время бубнил и где она оказалась в конце концов - эта финансовая подушка и почему то не вспоминают лишний раз про нее , мол рассосется как нибудь ...
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17 час.
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