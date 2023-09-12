Путин: никакой деприватизации в России не будет

АЛ

Александр Лагуткин

Слушай, опять санитары у тебя палату забыли закрыть? Оставь свой собачий лай при себе. Я сравниваю то, чего достиг Китай и то, на каком уровне сейчас технологии в России. Плакать хочется. Может ты трешься у кормушки? Тогда засунь свой поганый язык себе в задницу и молчи. Из России за последние десять лет вывели больше триллиона зеленых, вместо того, чтобы покупать технологии и развивать свои. Китайцы свои деньги инвестируют туда, где они приносят прибыль. А наши просто гонят за бугор, не давая экономике развиваться. Поэтому разница технологий в Китае и нашей - огромна. И причем тут комуняки, уёбок.!? Иди обратно в палату. Там тебе укол сделают. Может полегчает. Вам дебилам не понять. Вы всё с ветряными мельницами воюете