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Мигранты захватывают столицу России. Москвичи на пределе: "Нам просто страшно"

Мигранты захватывают столицу России. Москвичи на пределе: "Нам просто страшно"

Анклавы мигрантов захватывают столицу России. Москвичи уже на пределе: "Нам просто страшно". В центре города вот-вот откроется очередной хостел для приезжих.

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Комментарии
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Светлана
Это просто ппц. А мы тыкаем на Европу,  там детский сад по сравнению с Россией.
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14 час.
Аудрюс
Все лоббисты бизнеса с гостарбайтерами сидят в Госдуме, которая ни как не хочет принять закон о порядке пребывания трудовых мигрантов на территории РФ! Вот одному дали по его &quot;фото&quot;, он очень правильно на это отреагировал! Складывается впечатление, что чтобы сдвинуть с мертвой точки эту проблему надо каждому депутату по фото настучать...
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10 час.
Лев Сивохин
Не надо боятся, надо объединятся для защиты своих интересов. Не могут  москвичи быть стадом баранов, ведомых на убой.
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4 час.

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