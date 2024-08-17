Мигранты захватывают столицу России. Москвичи на пределе: "Нам просто страшно"

Это просто ппц. А мы тыкаем на Европу, там детский сад по сравнению с Россией.

Аудрюс

Все лоббисты бизнеса с гостарбайтерами сидят в Госдуме, которая ни как не хочет принять закон о порядке пребывания трудовых мигрантов на территории РФ! Вот одному дали по его "фото", он очень правильно на это отреагировал! Складывается впечатление, что чтобы сдвинуть с мертвой точки эту проблему надо каждому депутату по фото настучать...