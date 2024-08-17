Анклавы мигрантов захватывают столицу России. Москвичи уже на пределе: "Нам просто страшно". В центре города вот-вот откроется очередной хостел для приезжих.
Мигранты захватывают столицу России. Москвичи на пределе: "Нам просто страшно"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана
Это просто ппц. А мы тыкаем на Европу, там детский сад по сравнению с Россией.
Ответить
14 час.
Аудрюс
Все лоббисты бизнеса с гостарбайтерами сидят в Госдуме, которая ни как не хочет принять закон о порядке пребывания трудовых мигрантов на территории РФ! Вот одному дали по его "фото", он очень правильно на это отреагировал! Складывается впечатление, что чтобы сдвинуть с мертвой точки эту проблему надо каждому депутату по фото настучать...
Ответить
10 час.
Лев Сивохин
Не надо боятся, надо объединятся для защиты своих интересов. Не могут москвичи быть стадом баранов, ведомых на убой.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии