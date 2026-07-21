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Пятый канал

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«Становится больше»: Клава Кока устроила семейный сюрприз для Димы Масленникова

«Становится больше»: Клава Кока устроила семейный сюрприз для Димы Масленникова

Певица Клава Кока официально познакомила блогера Диму Масленникова со своими бабушкой и дедушкой. Встреча состоялась в Пятигорске, куда шоумен приехал по работе, рассказала исполнительница в личном Telegram-канале.

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