Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом в финале Кубка России

Фото: Салават Камалетдинов / tatar-inform.ru Представитель сборной Татарстана, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на 10 км в рамках восьмого этапа Кубка России — 2024/2025 в Апатитах.
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