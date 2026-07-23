Скандал после свадьбы: «ранетку» Рудневу обвинили в шантаже интимным компроматом

Экс-солистка группы «Ранетки» Анна Руднева сразу после свадьбы попала в скандал. Она угрожает бывшей супруге своего нового мужа Ильи Былушкина обнародованием интимных видеозаписей, сообщает издание Super, в распоряжении которого оказалась соответствующая аудиозапись.