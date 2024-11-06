Главу киевского режима Владимира Зеленского ждет тривиальная судьба – он будет уничтожен собственными покровителями, об этом проинформировал предприниматель Виктор Бут в эфире Радио «Комсомольская правда».
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