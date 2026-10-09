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Рязанские новости

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Рязань: «Хендай Солярис» сбил пешехода на улице Зубковой

Пешеход 40 лет получил травмы и был госпитализирован.️8 октября в 07:50 недалеко от дома номер 26 А по улице Зубковой в Рязани водитель автомобиля «Хендай Солярис» сбил пешехода.

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