Медведев: Зеленский и дальше будет доить европейских дегенератов

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев выразил мнение, что Владимир Зеленский и дальше будет «доить европейских дегенератов», несмотря на заявление в его адрес со стороны президента США Дональда Трампа.
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