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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майка Джордана со 2-й игры финала-1998 ушла с аукциона за рекордные 14 млн долларов

Игровая майка Майкла Джордана из финала НБА 1998 года была продана за рекордные для баскетбольных коллекционных предметов 14 миллионов долларов.

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