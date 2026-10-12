Майка Джордана со 2-й игры финала-1998 ушла с аукциона за рекордные 14 млн долларов

Игровая майка Майкла Джордана из финала НБА 1998 года была продана за рекордные для баскетбольных коллекционных предметов 14 миллионов долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым