Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Попали, куда надо: После ударов по Киеву в небо поднялся эвакуационный самолёт НАТО

Попали, куда надо: После ударов по Киеву в небо поднялся эвакуационный самолёт НАТО

"Медицинский" борт С-130, ранее вылетевший из польского Жешува, приземляется на аэродроме 33-й авиабазы ВВС Польши.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
ЛЕТИТЕ ГРОБИКИ ЛЕТИИИИТЕЕЕЕЕ...ДЛЯ ВАС НИ ГДЕ ПРЕГРАДЫ НЕТ....Это вам бляди не Ирак бомбить и грабить.
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22 час.
владимир рябченко
зря что ли нагло-саксы с макрончиками нервничают? сафари-то не получается... вот не делают они выводы из собственного исторического опыта позволяют ж-пе искать новых приключений... а дядя Горби нам втирал, что они цивилизация!!!??? А один даже советовал Творцу спасать Америку... Многие поколения русских будут помнить их слабоумие
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18 час.
radiofree RF
Хорошо,но мало и желательно почаще.
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17 час.

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