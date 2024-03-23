Попали, куда надо: После ударов по Киеву в небо поднялся эвакуационный самолёт НАТО

ЛЕТИТЕ ГРОБИКИ ЛЕТИИИИТЕЕЕЕЕ...ДЛЯ ВАС НИ ГДЕ ПРЕГРАДЫ НЕТ....Это вам бляди не Ирак бомбить и грабить.

владимир рябченко

зря что ли нагло-саксы с макрончиками нервничают? сафари-то не получается... вот не делают они выводы из собственного исторического опыта позволяют ж-пе искать новых приключений... а дядя Горби нам втирал, что они цивилизация!!!??? А один даже советовал Творцу спасать Америку... Многие поколения русских будут помнить их слабоумие