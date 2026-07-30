❗️В Севастополе подросток-самокатчик пострадал не из-за нападения, а при столкновении с другим ребенком Ранее в соцсетях появилась информация о том, что мужчина избил 12-летнего самокатчика.
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❗️В Севастополе подросток-самокатчик пострадал не из-за нападения, а при столкновении с другим ребенком Ранее в соцсетях появилась информация о том, что мужчина избил 12-летнего самокатчика.