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test mazurok

2 подписчика

❗️В Севастополе подросток-самокатчик пострадал не из-за нападения, а при столкновении с другим ребенком Ранее в соцсетях появилась информация о том, что мужчина избил 12-летнего самокатчика.

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