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«Легендарный рис по-царски — история любимого блюда русских царей»

Рис по праву считается одним из самых популярных и любимых блюд в русской кухне. Его история уходит корнями в глубокую древность, и на протяжении веков он неизменно присутствовал на столах как простых крестьян, так и знатных особ.

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