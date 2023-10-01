«Легендарный рис по-царски — история любимого блюда русских царей»

Рис по праву считается одним из самых популярных и любимых блюд в русской кухне. Его история уходит корнями в глубокую древность, и на протяжении веков он неизменно присутствовал на столах как простых крестьян, так и знатных особ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)