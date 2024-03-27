Путин: Когда я слышу ура-патриотов, что говорят, что Россия только для русских, у меня возникает чувство тревоги

Президент России Владимир Путин во время общения с военными летчиками в Тверской области в среду, 27 марта, заявил, что у него возникает чувство тревоги, когда слышит «Россия для русских», – сообщают СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии