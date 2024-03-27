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Путин: Когда я слышу ура-патриотов, что говорят, что Россия только для русских, у меня возникает чувство тревоги

Путин: Когда я слышу ура-патриотов, что говорят, что Россия только для русских, у меня возникает чувство тревоги

Президент России Владимир Путин во время общения с военными летчиками в Тверской области в среду, 27 марта, заявил, что у него возникает чувство тревоги, когда слышит «Россия для русских», – сообщают СМИ.

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Комментарии
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ДШ
Дмитрий Шершов
А песня &quot;Я русский&quot; Шамана не вызывает тревоги?
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